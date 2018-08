Betonnen rioolbuis valt van vrachtwagen 22 augustus 2018

02u47 0

Aan de rotonde van het Mariaziekenhuis in Overpelt is dinsdagnamiddag een betonnen rioolbuis van maar liefst 700 kilo van een vrachtwagen gedonderd. De bestuurder had niets gemerkt, maar stelde pas op de plaats van de levering vast dat hij een rioolbuus te kort had.





De rioolbuis lag beschadigd langs de weg. Als bij wonder raakten geen wagens beschadigd en bleven alle voorbijgangers ongedeerd. (MMM)