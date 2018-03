Bestuurder (73) sterft nadat wagen vuur vat 02 maart 2018

02u36 0 Overpelt Een bestuurder is donderdagmiddag om het leven gekomen bij een spectaculair verkeersongeval op de Noord-Zuidverbinding in Overpelt. Zijn wagen ging van de rijbaan en vloog na de crash meteen in brand. Meer dan tien bestuurders deden nog al het mogelijke om hem te redden, maar hulp kon niet meer baten.

Het slachtoffer, een 73-jarige man uit het Nederlandse Schijndel, was naar Sint-Truiden gereden om daar een auto op te halen. Die zou voor herstelling naar Nederland worden gebracht. Op terugweg naar de garage liep het op de Noord-Zuidverbinding vlak voor de afrit Overpelt helemaal mis. De wagen week om een nog onduidelijke reden uit naar de middenberm, net op een plek waar een vangrail uit de grond komt.





Door die 'springplank' werd de auto van de Nederlander als het ware door de lucht gekatapulteerd. De auto kwam op het rijvak voor het tegemoetkomende verkeer naar Hasselt terecht. Eén tegenligger werd daarbij geraakt in de flank. De auto schoof nog door en kantelde in de berm aan de overkant tegen enkele bomen. De klap was zo hevig dat het wrak meteen brand vloog.





Brandblussers

Zeker tien automobilisten stopten daar om het slachtoffer te helpen. Hun brandblussers werden allemaal leeggespoten, maar telkens opnieuw laaiden de vlammen hoog op. Brandweerzone Noord Limburg snelde ter plaatse. "Maar het wrak stond al in lichterlaaie bij onze aankomst", zegt kapitein Pieter Blommé van brandweerpost Lommel. "Ook onze hulp kon helaas niet meer baten. De bestuurder van de andere wagen was gelukkig niet gewond."





Weg afgesloten

Aanvankelijk werd de Noord-Zuid richting Hasselt volledig afgesloten voor het verkeer. De hulpdiensten lieten bestuurders naar Hasselt uiteindelijk wel over de middenberm rijden naar de andere rijstrook. Daar werd voor iedere rijrichting één strook voorzien. Kort voor de avondspits was het wrak getakeld en werd de Noord-Zuid weer volledig opengesteld. De Nederlandse familie werd in de namiddag op de hoogte gebracht van het tragische nieuws. (RTZ)