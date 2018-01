Auto's in beslag genomen tijdens massa controles in Limburg 02u30 0 Foto Royackers Tijdens de acties in Limburg werden verschillende auto's in beslag genomen. Overpelt Het was vooraf aangekondigd: de politie ging afgelopen weekend massaal controleren op rijden onder invloed. En ze hielden duidelijk woord. Bijna alle Limburgse politiezones deden de voorbije dagen mee aan de actie.

De volledige balans van alle Limburgse politiezones wordt vandaag bekend gemaakt, maar enkele voorlopige resultaten zijn er wel al. In Beringen op de Diestersteenweg en de Koolmijnlaan werden drie bestuurders betrapt op rijden onder invloed. In Ham liep een beschonken bestuurder tegen de lamp aan de Staatsbaan. Gelijktijdig stelde de politie op verschillende plaatsen haar flitswagen op. De voorlopige recordhouder van het weekend is een bestuurder aan de Vorsterweg in Tessenderlo. Hij scheurde aan 102 kilometer per uur voorbij de controlepost, waar slechts 50 is toegestaan. Het BOB-team even verderop kon hem toch tot stilstand brengen. De man mocht prompt zijn rijbewijs inleveren.





Drugs

Op de Heppensesteenweg in Beringen betrapte de politie een bestuurder onder invloed van drugs. Zijn auto bleek bovendien niet verzekerd. Daarop werd zijn wagen voorlopig in beslag genomen. Ook op de Genkersteenweg in Hasselt nam de politie een auto van een bestuurder in beslag na een controle. (RTZ)