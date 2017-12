47.000 euro subsidies voor negentien sportclubs 02u42 0

Het college van burgemeester en schepenen heeft de werkingssubsidies voor de Overpeltse sportclubs voor het seizoen 2016-2017 vastgelegd. In totaal werd er 47.000 euro verdeeld over negentien sportclubs. "In totaal verdeelden we 21.150 euro aan sportclubs die investeren in de jeugdwerking. Eén van de criteria is het aantal jeugdleden tot 18 jaar, omdat een goede jeugdwerking resulteert in veel leden. Clubs die officiële jeugdwedstrijden, kampen of stages organiseren, zodat kinderen of jongeren zich op een gezonde manier kunnen meten met anderen, worden hiervoor ook beloond. Tevens wordt ook een actief wervingsbeleid gestimuleerd alsook een goede communicatie met de jeugdleden", aldus schepen van Sport Ann Van Dorpe (CD&V). "We deelden tenslotte ook 25.850 euro uit aan sportclubs die gediplomeerde trainers en jeugdsportcoördinatoren in dienst hebben." (BVDH)