43 winnaars voor 'Wees Actief, Shop Sportief' 29 juni 2018

Eind juni werden de prijzen uitgereikt van de fietspromotieactie 'Wees Actief, Shop Sportief'. Deze actie liep de hele maand mei in Neerpelt, Overpelt en Hamont-Achel en geldt als lokale variant van 'Met belgerinkel naar de winkel'. Fietsen is immers niet enkel goed voor het milieu, maar ook gemakkelijk om te winkelen. Iedereen die met de fiets boodschappen ging doen, kon stempels verzamelen. Een volle spaarkaart was goed voor een beloning. Patrick Beckers haalde de hoofdprijs binnen: een waardebon bij een Neerpeltse fietshandelaar ter waarde van 500 euro. Nog 42 anderen kregen een prijs.











(BVDH)