39-jarige Overpeltenaar sterft bij verkeersongeval BVDH

07 december 2018

19u54 9 Overpelt Een 39-jarige man uit Overpelt is vanavond om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Op de Ringlaan (N71) in Lommel belandde de man met zijn wagen in de gracht, waar hij tegen een hindernis botste en terug op de baan terecht kwam. Het ongeval was waarschijnlijk te wijten aan de slechte weersomstandigheden.

De man was met zijn wagen in de richting van Overpelt aan het rijden. Het ongeval vond plaats tussen de kruispunten van de Hoeverdijk en van de Luikersteenweg en Napoleonweg. Aanvankelijk kon de brandweer de man nog uit het wrak bevrijden om hem de eerste zorgen toe te dienen. De toestand was toen al zeer zorgwekkend. Enkele uren later overleed de man in het ziekenhuis aan de verwondingen. Er was nog een tweede voertuig betrokken bij het ongeval. De bestuurder van deze wagen, die moest uitwijken voor de klap, liep lichte verwondingen op.

Verkeershinder

Door het ongeval was er meer dan een uur zware verkeershinder. Omstanders spraken van de zwaarste file op deze locatie in jaren tijd. In de loop van de avond werd het voertuig getakeld en verliep het verkeer weer normaal.