26 jobs bedreigd bij Nyrstar

De directie van zinksmelter Nyrstar met een vestiging in Overpelt-Fabriek kondigt aan dat er binnen het bedrijf 121 banen op de tocht staan. In Overpelt, waar 144 mensen actief zijn, worden maximaal 26 jobs bedreigd. Deze reorganisatie werd aangekondigd met de bedoeling alle smelterijen in België, Nederland en Frankrijk zo competitief mogelijk te houden. Zo zouden de smelterijen van Nyrstar bij een toekomstige slechtere marktsituatie niet onder druk komen staan. Het gaat dus om een toekomstgerichte operatie en niet om een sluitingsscenario. "Uiteraard betreuren wij als gemeente de aankondiging van het banenverlies. Zowel historisch als qua aantal jobs heeft Nyrstar een bijzondere band met onze gemeente. We dringen dan ook aan op een aanvaardbaar sociaal plan waarbij het aantal jobs dat moet sneuvelen - en het aantal gezinnen dat hierdoor getroffen wordt - zoveel mogelijk beperkt wordt. Daarnaast hopen we dat voor wie dan toch zijn of haar job zal verliezen goede voorwaarden kunnen afgesproken worden", aldus burgemeester van Overpelt Jaak Fransen (CD&V). (BVDH)