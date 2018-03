"Wij zijn de detectives van het verleden" Archeoloog verwacht nog meer interessante vondsten in Eisden-Dorp MARCO MARIOTTI

31 maart 2018

02u59 0 Overpelt Het archeologisch onderzoek aan het marktplein van Eisden-Dorp leverde al straffe dingen op: het originele wegdek van 500 jaar oud, een kindergraf en nog wat oude fundamenten. Volgens de onderzoekers is dit nog maar het topje van de ijsberg. "Net zoals filmmakers brengen we een verhaal. Alleen moeten we meer leren delen met het publiek", zegt archeoloog Maxim Hoebreckx (26).

Meer dan 12.000 jaar geleden was er al bewoning in de Maasvallei, in Eisden-Dorp. De Romeinen passeerden er ook. Maar ontstond de huidige dorpskern al in de vroege middeleeuwen? En hoe fel is het dorp veranderd? Vragen die archeoloog en projectleider Maxim Hoebreckx van Aron bvba met zijn team alle dagen tracht te beantwoorden.





Verklap het ons, zullen we schatten vinden in Eisden-Dorp?

"Niemand heeft een glazen bol, maar we verwachten wel wat interessante dingen te vinden. Tijdens het vooronderzoek stootten we al op een kindergraf wellicht uit de 6de of 7de eeuw. We weten dat hier al duizenden jaren menselijk leven is geweest, maar we willen vooral weten hoe zij hier hebben geleefd."





Als jonge archeoloog ben je een beetje de Indiana Jones van Limburg?

"Zeker niét. Het avontuurlijke uit de Hollywood-films strookt niet echt met de werkelijkheid. We steken niet lukraak de schup in de grond, maar werken heel systematisch, dus dat tempert het enthousiasme. We stormen niet af op wat er het coolste uitziet, maar wat het meeste aandacht nodig heeft. Wat gaat ons het meest bij leren? Het kindergraf dat bij het vooronderzoek werd ontdekt, is bijzonder interessant, maar we hebben dat terug dichtgegooid. Daar blijven we van af en komen we later op terug."





Een cadeautje uitpakken, en er niets mee doen. Moet je karakter voor hebben.

"We hebben veel geduld, maar het gaat ons niet zozeer om het voorwerp dat we vinden. Wij willen linken leggen, hypotheses bevestigen. Natuurlijk is het geweldig als je iets waardevol vindt, maar de economische waarde boeit ons niet, zoals bij 'metaaldetectoristen'. Wie zo soms een probleem vormen, zijn plunderaars."





Amateur-archeologen?

"Eerder verzamelaars. Pas op, sommige van die mannen zijn heel professioneel én hebben respect voor de geschiedenis. Als het op een beredeneerde wijze kan, werken we zelfs met hen samen. Maar het gebeurt al eens dat we na een weekend op ons onderzoeksveld aankomen, en dat ze daar met hun spade hebben liggen wroeten. Heel spijtig, en daarom communiceren we ook zelden over onze onderzoeken."





Er wordt soms héél geheimzinnig gedaan.

"We moeten daarin groeien. Maar té vroeg communiceren, bemoeilijkt het onderzoek vaak. En pas naderhand communiceren, is soms te laat. Dan is er geen geld of tijd meer voor. Het is tegelijk ook zonde om al die rapporten gewoon in de kast te laten steken. Vandaag wordt dat gelukkig online gepubliceerd, of wie er naar vraagt, krijgt een pdf-versie. De archeologie in Vlaanderen is sinds twintig jaar écht aan het doorgroeien. Er is nog nooit zoveel onderzocht. Maar het zou moeten gebundeld worden. Het is niet logisch dat je naar de Koninklijke Bibliotheek in Brussel zou moeten om te achterhalen wat ze in je achtertuin ontdekt hebben. In Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk staan ze daar veel verder in."





Zijn we niet fier genoeg op ons verleden?

"Jawel, maar we kijken precies niet graag achterom. Dit gebied is doorheen de eeuwen ook heel versnipperd geweest. Het was om de haverklap van iemand anders. Toch zien we dat er op lokaal niveau wél heel veel interesse is. Zo herinner ik me enkele jaren geleden in Munsterbilzen de ontdekking van een graf vlak bij de openbare weg. De mensen die passeerden, werden bijna emotioneel bij het 'zien' van hun voorouders, vijfhonderd jaar eerder."





Heeft de Limburgse bodem nog veel geheimen prijs te geven?

"Je kan er bijna van uitgaan dat er onder elke weide of akker wel iets steekt. Wij worden als bedrijf ingeschakeld bij bouwwerken, steeds in opdracht van een aannemer of overheid. Dus we mogen niet zomaar kiezen waar we graven, en zijn strikte regels aan gebonden. Dat maakt de verrassing des te groter. Het Maasland én Zuid-Limburg - met Tongeren als hoogtepunt - is al eeuwen een drukbewoond gebied."





Wat zou je zélf graag willen ontdekken?

"Ik laat me liever verrassen in de vondsten. Als je vertrekt van wat je wilt vinden, ga je net dingen negeren. We mogen niets over het hoofd zien. Het is een beetje vergelijkbaar met de recherche van een gerechtelijke onderzoek. We zijn de detectives van het verleden."





Weten we niet genoeg over de geschiedenis?

"Er zijn nog bijzonder veel blinde vlekken. Over de vroege middeleeuwen, na het vertrek van de Romeinen, is nog heel weinig geweten. Dat maakt de site in Eisden-Dorp ook zo interessant, want hier hebben we sporen gevonden. Hoe zag het hier uit? En wat met Tongeren? Was de stad na het verdwijnen van het Romeinse rijk een ruïne? Voelden de mensen zich nog Romein of niet? Zoveel vragen."