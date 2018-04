"Vijf jaar geleden hadden we nog nooit camera gezien" Trio regisseurs lanceert eerste langspeelfilm 'The Last Game' MARCO MARIOTTI

21 april 2018

02u45 0 Overpelt U heeft wellicht nog nooit van hen gehoord, maar met Kurt Cammon (42), Sinan Tabanli (33) en Ilhan Akgül (32) is Limburg drie regisseurs rijker. Het trio werkte bijna vijf jaar aan hun eerste langspeelfilm 'The Last Game', die vanaf 25 april te zien is in Kinepolis. "Vijf jaar geleden stonden we nog aan de band en hadden we nog nooit een camera gezien", lacht Kurt. En nu zal hun film ook in Turkije op liefst 150 plaatsen getoond worden.

Kurt groeide op in Kaemelsheuvel, een sociale woonwijk in Eisden, en werkte enkele jaren geleden nog als operator bij DSM. Sinan en Ilhan waren buurjongens in Zwartberg-cité. Het trio leerde elkaar kennen tijdens een opleiding Videocreatie bij Syntra in Genk. Vandaag stellen ze hun internationale langspeelfilm voor.





Van Syntra naar Kinepolis in vijf jaar. Jullie leven leest als een film.

Kurt: "Het is eigenlijk allemaal begonnen als grap. Ik werkte in 2008 nog als operator in een bedrijf, maar wilde iets anders doen. Eigenlijk wilde ik een andere opleiding volgen bij Syntra, maar die was al volzet. En dus heb ik gekozen voor Videocreatie."





Sinan: "Ik was in die tijd postbode. Ilhan kende ik al - hij was mijn buurjongen in Zwartberg. Ook wij volgden die opleiding, maar we hadden dus totaal geen ervaring. Samen met Ilhan werkte ik aan het basisidee. Kurt sloot zich al snel bij ons aan, en dit is het eindresultaat."





Typisch Turks om een film te maken over de politiek?

Ilhan: "Turken zijn inderdaad feller bezig met hun nationale politiek en de geschiedenis. Maar dit is absoluut géén politieke film. Het verhaal is wél gebaseerd op feiten uit de jaren 80. In Turkije werden toen door de staat onofficieel zo'n veertig patriotten - 'Grijze Wolven' - gerekruteerd en naar Europa gestuurd om te strijden tegen de erkende Armeense terreurgroep 'ASALA'. Deze 'Grijze Wolven' opereerden binnen een netwerk Parijs-Luik-Rotterdam en werden na het volbrengen van hun missie door de Turkse staat aan hun lot overgelaten. Deze 'gedumpte patriotten' hadden echter speciale vaardigheden en kennis, en velen lieten zich verleiden door de misdaad. Wij vertellen het gewelddadige verhaal van één van deze 'Grijze Wolven' die spijt krijgt van zijn criminele activiteiten."





De feiten speelden zich dus af in ons land?

Kurt: "Inderdaad. Voor ons is dit een Belgische film. Of beter: een internationale film. Eerlijk? Wij houden niet van grenzen. Ik ben een wereldburger en bekijk alles in perspectief. Vandaag bereik je via YouTube de hele wereld. De tijd dat de Vlaming zich beperkte tot de televisie is voorbij. In culturen geloof ik wel."





Hebben jullie een herkenbare eigen stijl?

Sinan: "Aangezien dit onze eerste film is, kunnen we moeilijk over een stijl spreken. Misschien Europees? En vooral realistisch. We houden niet zo van de Hollywoodiaanse stijl van Adil El Arbi en Bilall Fallah - al doen zij dat wel zeer goed."





Zijn jullie een beetje de Adil en Bilall van Limburg?

Ilhan: "Nee, zeker niet. We zijn op geen enkel vlak te vergelijken, behalve dan dat we een multiculturele achtergrond hebben. Op visueel vlak zijn zij zeer sterk. Maar anderzijds willen we wél een voorbeeld zijn voor jongeren met een Turkse achtergrond die soms denken minder kansen te krijgen."





Zijn jullie bang om afgerekend te worden op jullie beperkte ervaring als regisseurs?

Sinan: "We staan open voor kritiek, want we moeten inderdaad nog veel leren. Doordat we net héél veel bijleerden in korte tijd, hebben we ook veel scènes opnieuw gedraaid, dingen herschreven. Onze kennis haalde het project de hele tijd in. Na drie maanden dachten we soms: 'wat is dit voor larie? Opnieuw.' We hebben doorheen de jaren vooral geleerd hoe je een film zeker niet moet maken."





Er werd heel wat in Limburg gefilmd. Gaan we dingen herkennen?

Kurt: "Eén fragment - een drugsdeal - wordt gefilmd onder de brug van de E314 in Kotem, waar onlangs die carnavalswagen uitbrandde. Ik speelde al langer met het idee om daar ooit een videoclip op te nemen. Het heeft een speciale sfeer. De brug in Kotem zal dus wereldberoemd worden - hopen we. (lacht)"





De cast bestaat uit toppers én amateurs.

Ilhan: "De meest bekende acteur - voor de Turken - is Ali Sürmeli. Ze noemen hem de Turkse Robert De Niro. Maar dé ster van deze film wordt Recep Yagizoglu uit Heusden-Zolder. Hij is een ex-bodybuilder en gepensioneerd mijnwerker, spreekt vloeiend vijf talen en hebben we op zijn zestigste letterlijk van de straat geplukt. In Turkije wordt hem een grote toekomst voorspeld."





En nu hopen dat het geld binnenstroomt?

Kurt: "De eerste investeringen in de film hebben we met een persoonlijke lening gedaan. Gelukkig kon onze eigen productiefirma Leyal Film gaandeweg rekenen op steun van co-producenten als Stad Genk, het Vlaams Audiovisueel Fonds, Wallimage, en financiering via Tax Shelter. Als het aan ons ligt, starten we meteen met volgende projecten. We hebben tien verhalen klaarliggen en willen de wereld veroveren. Maar als we bij Vlaanderen, Turkije én Duitsland kunnen beginnen, zijn we al blij."