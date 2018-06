"Mijn buren zijn mijn helden" NICO VANHOVE (49) IS GEZICHT VAN 'WEEK VAN HET HARTRITME' BIRGER VANDAEL

01 juni 2018

03u00 0 Overpelt Nico Vanhove (49) is Elvisfanaat en leefde als drummer op het ritme van de Rock'n Roll. Tot zijn hart op een nacht plots stopte met slaan. Dankzij zijn vriendin en buren overleefde Nico de hartstilstand. Vandaag is hij het gezicht van de 'Week van het hartritme' in het Mariaziekenhuis.

Ruim een jaar geleden stond Nico in onze krant als één van de bezielers achter een succesvol Elvisconcert in 't Poorthuis. Hij huppelde door het leven en was kerngezond. De hartstilstand in de eindejaarsperiode was een donderslag bij heldere hemel. "Mijn vriendin Roos was even wakker en merkte heel toevallig dat er iets niet juist was. Ik reageerde niet meer. In paniek belde Roos naar spoed. Daar werd ze aangespoord om meteen te starten met reanimeren. Maar net zoals vele anderen vond ze dat een enorm moeilijke stap. Ze liep de straat op, op zoek naar hulp. In één woning in de buurt zag ze nog licht branden. De buurman bleek ambulancier te zijn en schoot meteen te hulp. Samen met zijn vrouw - een verpleegster - heeft hij mijn leven gered", vertelt Nico.





De reddende engelen startten onmiddellijk de reanimatie en enkele keren kwam Nico bij, om vervolgens weer weg te zakken. Toen de ambulancedienst ter plaatse was, nam die over. "Volgens mijn vriendin zijn ze anderhalf uur met mij bezig geweest voor ik via het raam naar buiten werd gebracht", stelt Nico.





Hij werd in het ziekenhuis van Genk vier dagen in coma gehouden. "Toen ik wakker werd, leek er niets aan de hand. Twee maanden ervoor werd ik helemaal gezond verklaard. Dat het allemaal gebeurde in mijn slaap, maakt het nog akeliger", zegt Nico, nog steeds onder de indruk."Het is heavy geweest, nog steeds eigenlijk. Mijn buren zijn helden, het is niet te verwoorden wat ze betekend hebben voor mij."





EHBO-cursus

Nico stelt het fysiek prima en heeft intussen een defibrillator ingeplant gekregen. Hij vraagt nu meer aandacht voor het thema. "Recent was er veel te doen over voetballers en wielrenners met een hartstilstand, dat is allemaal erg confronterend. Ik heb drie jaar in het leger gezeten. Daar volgde ik jaarlijks een EHBO-cursus. Dat heb ik altijd wel onthouden dus ik weet nog wat te doen. Drie mensen uit mijn omgeving hebben na mijn verhaal de cursus al gevolgd."





Het Mariaziekenhuis zet deze week het levensreddend handelen in de kijker. Naast sensibiliseren, worden er in samenwerking met het Rode Kruis ook cursussen georganiseerd.