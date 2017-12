"Italiaanse maffia opereert vanuit onze provincie" 02u24 0 Overpelt De Italiaanse maffia is aanwezig in onze provincie, en controleert van hieruit de Europese drugshandel. Dat heeft Guido Vermeiren, procureur van Limburg, gezegd in een kerstuitzending van TV Limburg.

Volgens Vermeiren stuurt de Italiaanse maffia de drugshandel in Europa via de havens van Antwerpen en Rotterdam, maar wordt alles gecontroleerd vanuit Limburg. Het parket heeft al contact gehad met het Italiaanse gerecht over het probleem. "U zal ze niet onmiddellijk zien", aldus procureur Vermeiren. "Wat men van hieruit doet, is de grote drugstransporten organiseren doorheen - onder meer - heel Europa. Als er in de Antwerpse haven een lading cocaïne binnenkomt, dan is zeker een deel daarvan besteld door Limburgse bendes. Er zijn problemen in Antwerpen, maar eigenlijk zit de organisatie vaak hier. Ik denk dat dit voor een deel historisch is. Er zijn familiale banden die nog een rol spelen, en dan heb ik het over internationale connecties met de Italiaanse maffiastructuren. Maar ik denk dat er ook een verklaring te vinden is in het feit dat men dit niet tijdig aangepakt heeft."





De procureur eist dan ook meer middelen en mensen om in te zetten tegen de georganiseerde misdaad. "Het is absoluut noodzakelijk om daar nu bijzonder hard op in te zetten", klinkt het. "Omdat die criminaliteit intussen verweven is met de bovenbouw, met de economische wereld. En omdat het economische verkeer in Limburg verstoord wordt." (MMM)