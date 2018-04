"Het moet niet altijd over liefde gaan" FRONTMAN 'RELIËF' ZET WERK MET AUTISTEN OM IN MUZIEK BIRGER VANDAEL

04 april 2018

02u44 0 Overpelt De overgrote meerderheid van de liedjes gaat over de liefde, maar de nieuwe Nederlandstalige groep 'Reliëf' van frontman Sander Camps (25) wil het over een andere boeg gooien. Hun eerste nummer 'Rust' gaat over mensen met autisme die op de sukkel raken in het openbaar vervoer.

Overpeltenaar Camps laat zich in de groep vergezellen door Neerpeltenaar Toon Dominicus (24) en Achelaar Rob Dalemans (28). Alle drie hebben ze reeds de nodige muzikale bagage en het was tijd voor een nieuw project. De inspiratie voor zijn eerste nummer haalde Camps op zijn werk.





"Ik ben therapeut en begeleider van personen met autisme. Het is onze bedoeling om nummers te maken waarin bepaalde mensen zich kunnen herkennen. Daarom luisterde ik naar de verhalen van personen op het werk en heb ik geprobeerd die gevoelens te vertalen in een nummer."





Unieke teksten

De input van enkele personen met autisme leidt tot unieke teksten als "Ik wil vandaag niet praten met de man die naast me staat. Het liefst van al wil ik gewoon wat rust, als dat gaat." Het waren dan ook zij die als eerste het nummer te horen kregen. "Ik hoorde van bewoners dat het liedje heel veel waarheid bevat. Een man reageerde op Facebook zelfs dat zijn zoon uit het leven is gestapt en hij het prachtig vond dat er aandacht aan het thema van autisme in het openbaar vervoer gegeven wordt. Voor mij zal het nooit lukken om echt te begrijpen wat zij voelen, pakweg in een overvolle bus. Er is bij ons ook iemand die 's nachts de gordijnen niet sluit omdat "het toch al donker is". Die dingen komen terug in de tekst, elk woord is doordacht. Zo hopen we mensen te kunnen raken."





'Rust' is het eerste nummer van wat op termijn een heel album moet worden. "We werken ook aan een nummer rond het plotse overlijden van mijn grootmoeder, een gevoel dat velen zullen herkennen."





'Iedereen relatietherapeut'

"Een ander thema komt aan bod in 'Iedereen relatietherapeut': "Want in iedereen zit een relatietherapeut. Getrouwd, verloofd of vrijgezel ik ben altijd de pineut. Iedereen weet het beter, niemand die zich ooit vergist. Die opleiding heb ik precies gemist", overloopt Camps de tekst. "Dat gaat over het feit dat iedereen bij een relatieprobleem ongevraagd zijn mening geeft. Dan krijg je clichés als de vader die zegt dat er nog genoeg vissen in de zee zijn, terwijl je daar niet veel aan hebt."





Gevraagd naar zijn voorbeelden, wijst Camps graag naar de woordenkunst van Bart Peeters in combinatie met de maatschappelijke relevantie van Yevgueni en de uitgesproken gevoelens van Buurman.





"We willen zo snel mogelijk onze plaat af hebben en hopen om te kunnen optreden. Dan kunnen we zelf zien wat onze muziek teweeg brengt bij het publiek", besluit Camps.