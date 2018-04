"Gigantische labo's actief in regio" ALWEER OPLEGGER VOL DRUGSAFVAL GEVONDEN IN NOORD-LIMBURG TOON ROYACKERS

14 april 2018

02u32 0 Overpelt Voor de derde dag op rij vonden speurders gisteren een oplegger vol drugsafval in Noord-Limburg. Deze keer stond de truck geparkeerd langs de Industrielaan in Overpelt, met aan boord 15.000 liter gevaarlijke chemische troep. "Dit is gigantisch", zegt Cedric Stuyck, hoofd van de

afdeling georganiseerde misdaad in Limburg.

De vondst van vrijdag is al de veertiende 'dumping' van drugsafval in onze provincie. Ter vergelijking: vorig jaar werd er in een héél jaar 'maar' dertien keer restanten van een synthetisch drugslabo gevonden, en de jaren voordien zelfs nog veel minder. "Sinds eind 2017 merken we een stijging," aldus Cedric Stuyck. "Maar de stijging van de laatste dagen is gewoon gigantisch. We hebben in één week nu al drie keer een truck met telkens meer dan 10.000 liter restafval gevonden. Eén zo'n vondst is al goed voor miljoenen xtc-pilletjes en andere drugs. Maar dat vinden we nu dus drie keer op één week. Ik vermoed dat zoiets niet alleen voor de Belgische markt bestemd kan zijn. We staan er hier - samen met het zuiden van Nederland - helaas wel om bekend. Tot nu toe ging het doorgaans om enkele vaten die ergens in een bos of een veraten plek achter gelaten werden. Het waren hoeveelheden die nog in een bestelauto of op een aanhangwagentje pasten. Nu hebben ze blijkbaar al hele vrachtwagens nodig om hun troep te dumpen."





Woensdag werd een oplegger gevonden aan de Ringlaan in Lommel met 17.200 liter afval, donderdag een oplegger langs de N71 in Neerpelt met vaten van alles samen 11.000 liter.





Gisteren meldde een bedrijfsleider langs de Industrielaan in Overpelt dat hij een verdachte Nederlandse oplegger zag, die er drie dagen zonder nummerplaat geparkeerd stond in de berm. Toen de politie ging kijken en de laadklep opende, bleek het alweer om een oplegger vol afval te gaan. "Hij was gevuld met plastieken vaten van twintig liter", aldus woordvoerder Pieter Strauven van het Limburgs parket. "De brandweer heeft gelukkig geen lekken vastgesteld, maar het gaat wel weer om 15.000 liter chemisch afval. Op enkele dagen tijd is dit dus de derde vondst van afval vermoedelijk afkomstig van een drugslabo. Tesamen maakt dit de grootste vondst van drugsafval ooit uit in Limburg."





"En het is erg gevaarlijk," zo waarschuwt Cendric Stuyck nog. "Zowel voor het milieu als voor de mensen die er toevallig mee in aanraking zouden komen. Of we een idee hebben waar die labo's zich ergens kunnen situeren? Het onderzoek loopt. Het kan zowel bij ons, maar even goed net over de grens in Nederland zijn."