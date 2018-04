"Een verademing, ons plekje in een oase van rust" 12 april 2018

In het jubileumjaar staat de teller van gezinsabonnees op 40.000. "We hebben geen seconde geaarzeld om een nieuw abonnement te nemen, we doen het al zeven jaar op rij", zegt Krimo Dahou (38). Voor zijn jong gezin is een bezoek aan het museum telkens een verademing. "We houden ervan om terug in de tijd stappen, we willen weten hoe onze grootouders geleefd, gewerkt en zich ontspannen hebben. Bokrijk is een mooi voorbeeld van living history", zegt Magalay Florez Mecklenburg (37), die ook haar kinderen Tarik (7), Zayan (5), Alina (3) en baby Anissa mee op sleeptouw neemt. "Eenmaal in Bokrijk komen we tot rust."





Het gezin heeft een favoriet plekje in Bokrijk. "Steevast gaan we picknicken aan een oude boom", verklappen Krimo en Magaly. (LXB)