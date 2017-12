'Driedubbel' dringt probleemloos stadion KV Mechelen binnen 02u45 0 RV Een beeld uit het filmpje: Roland op avontuur op de grasmat. Overpelt Het was even stil rond Roland, Aaron en Alwin Maas uit Overpelt, die naam maakten als 'Driedubbel'. Online toonden ze spannende filmpjes van onder meer 'inbraken' in voetbalstadions. Maar nu hebben ze opnieuw van zich laten horen met, hoe kan het ook anders, een 'inbraak' in een voetbalstadion: dat van KV Mechelen.

In het verleden kregen onder meer Standard, RSC Anderlecht, KRC Genk, Feyenoord, Leverkusen, Mönchengladbach, Dortmund en West Ham al het bezoek van Roland (20), Aaron (20) en Alwin (21). Na ook wat avontuurlijke tochten in gevangenissen en een poging tot overnachting in een Colruytwinkel, zijn ze nu terug met een bezoekje 'Achter De Kazerne' - het voetbalstadion van KV Mechelen. Aaron deed deze keer evenwel niet mee, gezien hij zich niet langer op YouTube wil focussen. "Mechelen is zijn studentenstad", klinkt het lachend aan het begin van het filmpje. De plaats van derde man werd overigens ingenomen door Milan Dekkers.





Borgerhoff Roland, Aaron en Alwin op archiefbeeld. Aaron doet intussen niet meer mee.

Poort is open

Op muziek van The Seige is te zien hoe het kinderspel is om het stadion binnen te wandelen. "De poort is gewoon open", aldus het trio. "Je kan gewoon letterlijk ongehinderd op het veld komen. Buren kunnen hier een potje komen voetballen. Eigenlijk doen we ook niets fout. Op momenten als deze moet je gewoon als een kind genieten." Op een bordje dat de camera ook in beeld neemt, staat te lezen dat het niet toegestaan is om het veld te betreden. Maar dat schrikte het trio duidelijk niet af.





Het was intussen dus al even geleden dat de heren Maas nog eens van zich lieten horen. "Ik was steeds bezig met nieuwe ideeën", zegt Alwin. "En er zit in de komende weken nog een gek initiatief aan te komen." KV Mechelen kreeg van de 'bezoekers' intussen ook al een berichtje, met de raad om het stadion beter te beveiligen. "Gewoon onze manier om te zeggen dat iedereen welkom is in ons stadion", reageerde de club laconiek. Op een officiële reactie is het wel nog wachten... Het filmpje kan je bekijken via de link www.youtube.com/watch?v=Lm7v8Mb8jnk&t=700s (BVDH)