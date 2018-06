'Buiten is beter' zomercampagne van Bosland 15 juni 2018

Deze week geeft Bosland de aftrap van de opvallende zomercampagne 'Buiten is beter'. Het campagnebeeld toont broer en zus in een zelfgemaakt kamp in de woonkamer. Ze amuseren zich, maar dromen toch van een echt kamp in het bos. Want: buiten is het zoveel beter. Het gaat om een door Vlaanderen gestuurde sensibiliseringsactie die zich focust op West-Vlaanderen en Limburg. Tien bussen van De Lijn zullen uitgerust worden met een opvallende achterruitsticker. De partners rekenen er dan ook op dat het campagnebeeld zal opvallen in de straat, en de nodige kinderen en ouders zal aanzetten om tijdens de zomer een bezoekje aan de mooie natuur van Bosland te brengen. (BVDH)