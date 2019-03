Zwerfvuilactie in Overijse brengt jong en oud op de been voor een propere buurt Joyce Van De Winkel

24 maart 2019

18u20 0 Overijse Op zaterdag 23 maart vond in Overijse de jaarlijkse zwerfvuilactie plaats. Onder het motto ‘netter is leuker’ hielpen inwoners tussen 9 en 12 uur mee aan een grondige schoonmaakbeurt van de gemeente.

Heel wat mensen daagden zaterdag op voor de jaarlijkse zwerfvuilactie van de gemeente Overijse. Tussen 9 uur en 12 uur hielpen jong en oud mee met het opruimen van allerhande achtergebleven zwerfvuil in hun gemeente. Vertrekkend van op verschillende verzamelpunten en met handschoenen, grijpers, zwerfvuilzakken en veiligheidshesjes van de Omgevingsdienst van de stad hebben heel wat bewoners zo bijgedragen aan de netheid in hun buurt. Opvallend: de leeftijd van de opruimers was erg uiteenlopend. Heel wat kinderen, jongeren maar ook ouderen hielpen mee.

