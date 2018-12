Zwarte Pieten spelen voetbal tegen ouders GBO-leerlingen Dries Charlier

Sinterklaas bracht ook dit jaar samen met enkele Zwarte Pieten een bezoek aan de Gemeentelijk Basisschool in Overijse. “Twee weken geleden vonden de kinderen affiches op hun speelplaats, waaruit bleek dat de Sint de school dit jaar verraste met een heuse uitdaging. Zo nam een team van sportieve Zwarte Pieten het woensdag op tegen een team dappere GBO-ouders in een spannende wedstrijd in het Begijnhofstadion van voetbalclub Tempo Overijse”, klinkt het bij juf Maaike Visser.