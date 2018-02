Zoon mishandelt bejaarde moeder 02 februari 2018

Een zestiger uit Overijse riskeert een effectieve celstraf van 8 maanden voor slagen en verwondingen aan zijn moeder. De 93-jarige vrouw kreeg het meermaals zwaar te verduren. Haar zoon, die kampt met een drankprobleem, kon het niet verdragen als zij opperde dat hij wat minder moest drinken. Als gevolg van haar goedbedoelde raad kreeg ze in 2016 tot twee maal toe slagen van hem. Een getuige merkte haar in juli op aan de kant van de weg terwijl ze gesticuleerde naar de voorbijrijdende wagens. De politie werd gealarmeerd en het verhaal kwam aan het licht.





Ook in april was er al een soortgelijk incident. In beide gevallen kon de politie de man pas een dag later -nadat hij zijn roes had kunnen uitslapen- ondervragen. Telkens ontkende hij de beschuldigingen. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat. Uitspraak op 1 maart. (WHW)