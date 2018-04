Zinloos geweld na weigeren sigaret 20 april 2018

Een 39-jarige man uit Overijse riskeert 1 jaar cel - eventueel met probatieuitstel - voor twee gewelddadige incidenten. Op 13 juli 2015 ging hij een voorbijganger te lijf nadat die hem geen sigaretje had willen geven. Het slachtoffer verloor zelfs even het bewustzijn door de vuistslag die de beklaagde hem had gegeven.





Op 20 mei 2016 was zijn vrouw het slachtoffer. Haar man had zoveel gedronken dat hij plots agressief werd. Hierop was ze haar woning uitgevlucht en had ze ten einde raad de politie gebeld. Toen de agenten er waren vond hij er niets beter op dan haar bij de keel te grijpen. De agenten kregen dan weer een scheldtirade over zich.





"Zaken uit het verleden. Nu is er geen enkel probleem mee", verdedigde hij zichzelf. Uitspraak op 17 mei. (WHW)