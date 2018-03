Witherendreef wordt veiliger gemaakt 21 maart 2018

Overijse Fietsen op de drukke N4 is allesbehalve veilig. En dus werkt het schepencollege aan een veiliger alternatief in de Witherendreef. Dat moet meer mensen op de fiets krijgen en de schoolzone veiliger maken.

Mobiliteitsschepen Sven Willekens (Open Vld) wil met het project de voorzieningen voor fietsers en voetgangers in de Witherendreef verbeteren. "We willen het gebruik van de fiets in onze regio aanmoedigen", klinkt het. "Brussel en Tervuren zijn gemakkelijk met de fiets te bereiken via het prachtige Zoniënwoud. Daarnaast moet het project ook het sluipverkeer dat tijdens de spitsuren door de Witherendreef trekt, een halt toeroepen. Vooral in de schoolomgeving zal dat voor een veiligere situatie zorgen."





Het project komt tot stand met de hulp van ouders, bewoners, de dorpsraad, scholen, lokale handelaars en de Fietsersbond. "Zij zullen deze maand opgeroepen worden om hun meningen en ideeën over de invulling van het project te geven", aldus nog Willekens. "De twee sessies zullen in april en mei georganiseerd worden. Daaruit zal een proefopstelling voortvloeien. Die zal vervolgens uitgevoerd en getest worden tijdens de Week van de Mobiliteit begin september."





Het project werd inmiddels geselecteerd voor het Laboratorium Mobiele Alternatieven, kortweg LaMA, een initiatief van het netwerk Duurzame Mobiliteit. (RDK)