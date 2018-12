Wintermagie dompelt Stationsstraat in kerstsfeer RDK

21 december 2018

De Stationsstraat in Overijse was afgelopen zondag volledig in de kerstsfeer ondergedompeld. Verschillende verenigingen en handelaars posteerden hun kraampje in de straat voor de derde editie van de culinaire kerstmarkt Wintermagie Overijse. Elk kraampje stond helemaal in het teken van een land, streek of regio. Portugal, Oostenrijk, Thailand, Tanzania, Rusland: ze passeerden allemaal de revue. Tijdens Wintermagie zetten ook de handelaars in Overijse hun deuren open. De organisatie van de kerstmarkt lag in de handen van de gemeente, de Cultuurraad, de Raad voor Lokale Economie, de handelaars en De Kerselaar.