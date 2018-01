Willy en Francine vieren diamant 31 januari 2018

Willy Cornet en Francine Oenssels hebben onlangs de zestigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in 1954, in een café aan het Zuidstation. Vier jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. Het koppel kreeg twee kinderen en intussen breidde de familie uit met vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Willy en Francine waren allebei aan de slag als onderwijzer in Etterbeek.





(VDBS)