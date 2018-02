Willekens wordt lijsttrekker voor Open Vld 05 februari 2018

Sven Willekens (Open Vld), huidig schepen van Openbare werken en Mobiliteit, heeft zaterdag de verkiezingscampagne van zijn partij gelanceerd tijdens de jaarlijkse valentijnsdrink. Willekens maakte ook bekend dat hij de lijsttrekker van de partij wordt. "Door het plotse vertrek van de vorige burgemeester en vanwege de breuk van het kartel Overijse2002 en CD&V, liggen de politieke kaarten nu helemaal anders. De Overijsenaren verdienen duidelijkheid en geen stoelendans in functie van een carrièreplanning of persoonlijke belangen. Er is nood aan een concrete visie op de toekomst en een ervaren persoon aan het roer. Als lijsttrekker wil ik die verantwoordelijkheid opnemen", zegt Willekens. "Sven werd binnen onze partij unaniem verkozen tot lijsttrekker", zegt Gilbert Dehertog, voorzitter van Open Vld Overijse. "Dat zegt niet alleen veel over de eendracht tussen onze leden, maar ook over zijn capaciteiten. We zijn ervan overtuigd dat Sven zowel voor Overijse als voor onze partij de juiste man op de juiste plaats is." (VDBS)





politiek