Wildwaterbaan in september al dicht PROBLEMEN LEIDEN TOT VROEGERE SLUITING ATTRACTIE BEGIJNTJESBAD ROBBY DIERICKX

04 augustus 2018

02u24 0 Overijse Niet op 3 december, wanneer het volledige zwembad voor renovatie sluit, maar wel al drie maanden eerder gaat de wildwaterbaan van het Begijntjesbad dicht. De voorbije weken zorgde de attractie er immers al meermaals voor dat het hele zwembad onverwachts tijdelijk moest sluiten.

Op 3 december sluit het zwembad enkele maanden de deuren voor een grondige renovatie. Normaal gezien had de wildwaterbaan van het Begijntjesbad tot dan open moeten blijven, maar in overleg met de directie en de uitbater van de cafetaria heeft de gemeente Overijse beslist om de attractie op 3 september al te sluiten. De oorzaak: de aanhoudende technische problemen. "De voorbije maanden moesten we het zwembad immers meermaals sluiten door die problemen", zegt sportschepen Peter Van den Berge (Overijse2002/N-VA). "De technische installatie van de wildwaterbaan is aan vervanging toe en dat heeft zo zijn gevolgen voor het hele Begijntjesbad."





Problemen bij opstart

Er zijn voornamelijk problemen bij de opstart van de attractie. "Daardoor valt het hele zwembad in panne, waardoor we telkens iedereen moeten evacueren en klanten voor een gesloten deur staan", aldus nog Van den Berge. "Op zich vallen die problemen nog wel mee, maar elke sluiting is er een te veel. Daarom hebben we nu beslist om de wildwaterbaan al op 3 september te sluiten. Ik ben wel verheugd dat de attractie tijdens de zomermaanden open kan blijven, want momenteel draait ze op volle toeren. Zeker door dit tropische weer mogen we heel wat zwemmers verwelkomen."





Door de wildwaterbaan vroegtijdig te sluiten, willen de gemeente en de zwembaddirectie de scholen, verenigingen en individuele zwemmers de kans bieden om in de laatste drie maanden voor de renovatie maximaal te komen zwemmen. "Scholen en verenigingen moeten tijdens de maandenlange sluiting al alternatieven zoeken, dus het zou zonde zijn dat ze tussen september en begin december meermaals voor een gesloten deur staan", vindt de sportschepen. "Omdat de wildwaterbaan na de zomer sowieso al minder vaak open is, achtten we het opportuun om de attractie meteen te sluiten. Bovendien kampen we met een klein tekort aan redders. Door de sluiting van de wildwaterbaan kunnen we de extra shiften die we de redders moeten geven tot een minimum beperken."





Renovatie

Tijdens de grondige renovatie van het zwembad wordt ook de wildwaterbaan onder handen genomen. De technische installatie zal er vernieuwd worden en de baan zelf krijgt een opknapbeurt. Daarnaast komt er ook een wand tussen de attractie en de rest van het zwembad om de luchtkwaliteit in het Begijntjesbad te verbeteren.