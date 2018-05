Werken Waversesteenweg alleen in Overijse van start 15 mei 2018

02u49 0 Overijse Op de Waversesteenweg in Overijse is een aannemer gisteren gestart met onderhoudswerken tussen het kruispunt van de Nijvelsebaan en de gemeentegrens met Waver. Ook in die Waalse stad waren werken gepland, maar uiteindelijk werd daar geen vergunning voor afgeleverd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en zijn Waalse tegenhanger, Service Public de Wallonie (SPW) wilden de werken op de Waversesteenweg in Overijse en Waver gelijktijdig uitvoeren. Maar als gevolg van problemen met de vergunning mag de SPW niet starten met de werken in Waver. AWV besloot om haar deel van de werkzaamheden wel uit te voeren.





Omleiding

Gisteren is een aannemer gestart met het afschrapen van het asfalt. Verwacht wordt dat dat werk vanmiddag klaar is. Aansluitend kan er geasfalteerd worden. Plaatselijk wordt ook het fietspad hersteld. Normaal gezien donderdag, maar in het slechtste geval vrijdag, zullen alle werkzaamheden achter de rug zijn. Tot dan moet het verkeer richting Overijse over twee versmalde rijstroken tussen de grens met Waver en de Nijvelsebaan. Lokaal verkeer richting Waver kan ook door de werfzone rijden, maar doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Terhulpensesteenweg, de E411 en de Chaussée des Collines.





Wanneer er op het grondgebied van Waver gewerkt zal worden, is voorlopig nog niet duidelijk.





(RDK