Werken Begijntjesbad starten later, maar sluitingsdatum blijft Zwembad sluit op 3 december en heropent pas eind volgend jaar Robby Dierickx

22 november 2018

12u03 0 Overijse Op maandag 3 december gaan de deuren van het Begijntjesbad in Overijse een jaar dicht voor renovatiewerken. Die werken zullen uiteindelijk wel wat later dan gepland starten, maar aan de sluitingsdatum wijzigt niets. “De datum nu nog veranderen, zou alleen maar voor problemen zorgen”, zegt beheerder Mario van Rossum. Zwemclub Zoro heeft inmiddels al uitwijkmogelijkheden.

Bijna twintig jaar oud is het Begijntjesbad in Overijse ondertussen. En dat is er duidelijk aan te merken, want de laatste maanden kampt het zwembad om de haverklap met kwaaltjes. “De technische installatie laat het steeds meer afweten, waardoor we het zwembad al te vaak onverwachts moeten sluiten”, geeft zwembadbeheerder Mario Van Rossum toe. “Een grondige renovatie dringt zich dan ook op.”

Op zondag 2 december kan er voor het laatst gezwommen worden, want een dag later gaat het zwembad voor minstens een jaar dicht. Nochtans zullen de werken uiteindelijk wat later dan gepland aanvatten. “Maar aan de sluitingsdatum veranderen we niets”, aldus nog Mario Van Rossum. “De datum is al lang gekend en nu nog wijzigingen doorvoeren zou alleen maar voor problemen zorgen. We hebben nu wat extra tijd om alles goed voor te bereiden. Bovendien zijn we het beu dat we het Begijntjesbad telkens onverwachts moeten sluiten wanneer er zich een technisch probleem stelt.”

Gezonder zwembad

Het komende jaar worden de inkom, de vloeren en de kleedkamers in een nieuw jasje gestoken. Ook de wildwaterbaan en het eigenlijke zwembad worden onder handen genomen, net als de buitengevel. De technische installaties worden gemoderniseerd en er worden enkele energetische maatregelen genomen. Ook moet de vervanging van de verluchtings- en waterbehandelingsinstallatie voor een gezonder en duurzamer Begijntjesbad zorgen. “Na de opening zullen de zwemmers echter weinig verandering merken, al zal de aankleding misschien wat anders zijn”, verduidelijkt Van Rossum. “Maar het zwembad zelf en de wildwaterbaan zullen niet anders ingericht zijn.”

Om te vermijden dat leerlingen van de verschillende scholen die in het Begijntjesbad komen zwemmen een jaar lang geen zwemlessen hebben, werden alle lessen van dit schooljaar de voorbije maanden al gegeven. Volgend schooljaar zal pas na Nieuwjaar gezwommen worden, als de einddatum van de werken gehaald wordt. Voor de leden van Zoro Zwemteam zit er niets anders op dan de komende maanden uit te wijken naar andere zwembaden. “We hebben oplossingen gevonden, maar we zijn niet zeker of alle leden gaan volgen”, zegt secretaris Joris Kelchtermans. “In het seizoen wisselen we immers van dag voor de zwemschool, terwijl de competitiegroep in verschillende zwembaden moet zwemmen. De oplossing is niet ideaal, doordat we het aantal trainingen voor de oudste competitiegroepen ook gaan moeten verminderen. Er zal de komende maanden in Heverlee, Tervuren en Zaventem gezwommen worden. De ‘landtrainingen’ die we normaal in het Begijntjesbad houden, verhuizen tijdelijk naar het nieuwe atletiekpark in Overijse. In januari start onze zwemschool dan weer in het zwembad van Tervuren. De inschrijvingen hiervoor zijn nog lopende.”

De kostprijs van de renovatiewerken bedraagt 3,5 miljoen euro. De gemeente ontvangt om en bij de 400.000 euro subsidies.