Werken aan atletiekpark Den Heurk gestart 18 mei 2018

02u51 0 Overijse Op de site Den Heurk in Overijse is een aannemer vorige week gestart met de aanleg van een atletiekpark. Naast een nieuwe atletiekpiste komt er ook een sprinthelling. Een primeur voor ons land.

De huidige atletiekpiste op Den Heurk is al jarenlang versleten. Bij regenval staat de looppiste tot frustratie van de sporters telkens onder water. Maar vorige week is men gestart met de heraanleg van de site. Concreet legt de gemeente er een atletiekpark aan. De gravelpiste wordt vervangen door een synthetische piste met vier banen over een lengte van 350 meter. Aan de binnenkant van de piste komen twee opwarmingsbanen. Verder wordt een sprintzone van 110 meter aangelegd. Ook voor de andere atletiekdisciplines wordt het nodige voorzien. Zo zal er aan kogelstoten, speerwerpen, verspringen, discuswerpen, hoogspringen en polsstokspringen gedaan kunnen worden.





Maar Overijse krijgt ook een nationale primeur: een sprinthelling die vijftig meter omhoog en opnieuw naar beneden gaat. Ideaal om op explosiviteit en kracht te trainen. Het voetbalveld op Den Heurk verdwijnt dan weer, maar op de Hagaard-site wat verderop wordt wel een nieuw terrein aangelegd.Verwacht wordt dat het atletiekpark in het najaar klaar is. (RDK)