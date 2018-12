Wereldlichtjesdag herdenkt overleden kinderen RDK

05 december 2018

15u24 0



Op zaterdag 8 december wordt wereldwijd Wereldlichtjesdag georganiseerd. Die dag worden over heel de wereld bijeenkomsten gehouden om overleden kinderen te herdenken. Tijdens het herdenkingsmoment steken de aanwezigen in intieme groep samen kaarsen aan en wordt er geluisterd naar gedichten en livemuziek. In Overijse vindt de bijeenkomst komende zaterdag om 19 uur op de centrale begraafplaats Hagaard plaats.