Wat vinden Overijsenaren van proefopstelling Speelberg?

20 november 2018

Nog tot 30 november kunnen inwoners van Overijse hun mening kwijt over de proefopstelling om sluipverkeer uit de Speelberg en de Kerkeweg te weren. Die proefopstelling werd op 2 juli aangepast en na ruim vier maanden wil de gemeente de gewijzigde verkeerssituatie grondig evalueren. Inwoners kunnen een korte vragenlijst invullen via www.overijse.be/speelberg, waar ze ook hun opmerkingen en suggesties kwijt kunnen. Wie liever een papieren versie invult, kan die aanvragen via 02/687.60.40. Na de verwerking van de vragenlijsten zal de gemeente met de resultaten naar buiten komen.