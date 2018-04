Vzw Voedselhulp bekijkt vijf verhuisopties 07 april 2018

02u25 0 Overijse De vzw Voedselhulp Overijse gaat binnenkort vijf verhuisopties bekijken. Tegen september dit jaar moet de vzw haar huidig onderkomen aan de Drogenberg verlaten, omdat het pand afgebroken wordt.

"Er zijn momenteel nog vijf gebouwen in de omgeving waarin we eventueel onderdak zouden kunnen krijgen", zegt voorzitter Jan Vanfraechem. "We moeten die opties wel nog eens bezoeken om na te gaan of ze echt geschikt zijn. Veel tijd hebben we niet meer, want ten laatste begin september zouden we toch aan de verhuis moeten kunnen beginnen. De directie van De Kerselaar, een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met een handicap, zou het gebouw namelijk eind dit jaar willen afbreken om er nadien een nieuw pand op te bouwen." Na drie jaar, als de werken aan die nieuwbouw klaar zijn, zou de vzw Voedselhulp Overijse onderdak kunnen krijgen in de kelder. "Die ruimte zal kleiner zijn dan het huidige gebouw, dus we zullen moeten afwachten of we er wel in terechtkunnen", besluit Vanfraechem.





