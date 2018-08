Vrijwilligers Druivenfeesten gezocht 03 augustus 2018

02u48 0 Overijse Van vrijdag 24 tot en met woensdag 29 augustus vinden in Overijse de jaarlijkse Druivenfeesten plaats. De organisatie is - drie weken voor de start - echter nog op zoek naar vrijwilligers.

Geïnteresseerden kunnen op verschillende manier een handje helpen: zo is er onder meer hulp nodig voor de opbouw van de marktdag, moeten de artiesten opgevangen worden en moet de Druivenstoet begeleid worden. Vrijwilligers maken op die manier de Druivenfeesten eens van achter de schermen mee. Iedereen krijgt een vrijwilligersvergoeding van 34,03 euro per dag en een crewshirt. Deelnemers moeten minstens 16 jaar oud zijn. Wie dit jaar nog 16 jaar moet worden, komt evenwel ook in aanmerking.





Wie zich een of meerdere dagen kan vrijmaken tussen vrijdag 24 en woensdag 29 augustus, kan zich inschrijven via mensensamenleving@overijse.be.





(RDK)