Volle schoolbus belandt in tuin 08 februari 2018

Een bus van de Europese School is gisterochtend om 7 uur van de baan afgeweken en een voortuin ingereden op de Terhulpsesteenweg. "In de bus zaten op dat moment leerlingen die op weg waren naar school, maar niemand van hen raakte gewond", zegt Sébastien Verbeke van politiezone Druivenstreek. De kinderen besloten om verderop de trein te nemen naar school. Wellicht gebeurde het ongeval nadat de buschauffeur onwel geworden was. "Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht."





Voor bewoner Edward Degeldere was het even schrikken. "Ik hoorde rond 7 uur heel wat lawaai. In eerste instantie dacht ik dat de bus tegen mijn bestelwagen was gereden, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen", klinkt het opgelucht. (VDBS/RDK)