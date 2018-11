Vier jaar cel voor gps-dieven WHW

26 november 2018

14u06 0 Overijse Twee Litouwers die verdacht worden van 17 gps-diefstallen zijn veroordeeld tot vier jaar cel.

De twee behoren volgens de rechter tot een vereniging van misdadigers dat zijn actieterrein rond het Brusselse had. De diefstallen werden telkens op dezelfde manier gepleegd. Enkele bendeleden gingen aan de haal met de gps-consoles en verborgen ze, een tweede groep kwam die ophalen en een derde stond in voor het transport naar Litouwen. Opmerkelijk is dat ze gebruik maakten van het openbaar vervoer om hun slag te kunnen slaan. Bij elk feit was op beelden van bewakingscamera’s te zien hoe ze met de laatste lijnbus aankomen in de gemeente waar de feiten gepleegd worden, en hoe ze met de eerste bus weer vertrokken. Twee van hen konden zo opgepakt worden en werden vervolgd voor 17 feiten, gepleegd in Overijse, Londerzeel en Willebroek .

Geen besef

De rechter achtte de twee niet verantwoordelijk voor alle inbraken. “Op beelden zijn er drie mensen te zien de toesloegen in een wisselende samenstelling. De twee beklaagden waren dus niet bij elk feit aanwezig”, klonk het. Toch kregen beiden vier jaar cel. “Het lijkt erop dat ze doelbewust zoveel mogelijk misdrijven wilden plegen op zo kort mogelijke tijd. Bovendien hebben ze geen enkel besef van wat ze aanrichtten. Naast materiële schade hebben zulke feiten een zware impact op de slachtoffers”, haalde de rechter uit in het vonnis.