VIDEO. Ellie Fey (21) brengt song over seksuele intimidatie: “Nee heren, het is niet normaal om vrouwen na te fluiten en aan te raken” Singer-songwriter wil vrouwen hart onder de riem steken Robby Dierickx

08 maart 2019

13u25 0 Overijse Zo beu is ze het om op straat nageroepen te worden en obscene gebaren toeworpen te krijgen dat Aurélie Boffé alias Ellie Fey (21) uit Overijse er nu een single over heeft uitgebracht. Met ‘Woman’ hoopt ze alle vrouwen die het slachtoffer werden van seksuele intimidatie op straat een hart onder de riem te steken. “De frustratie zat zo diep dat het liedje in vijf minuten geschreven was”, aldus de singer-songwriter.

Acht jaar geleden, op haar dertiende, werd Aurélie Boffé voor het eerst geconfronteerd met seksuele intimidatie toen bouwvakkers haar op straat nafloten en allerlei obscene gebaren haar richting uitstuurden. “Ik durfde niets anders doen dan naar de grond te kijken en wilde zo snel mogelijk wegwezen”, vertelt de 21-jarige uit Overijse. “In de jaren die volgden, werd het alleen maar erger. Zeker nu ik in Brussel studeer. Of ik nu alleen of met vrienden over straat loop, telkens voel ik de vieze blikken en hoor ik de mannen allerlei schunnige dingen roepen. Sommigen slaan me zelfs op het achterwerk. En ik ben niet alleen. Heel wat vrouwen – blank, zwart, mollig, mager - moeten dit ondergaan, alsof het maar ‘normaal’ is.”

Machteloos

Om al die vrouwen een hart onder de riem te steken, besloot Aurélie Boffé een liedje over de problematiek te maken. Vandaag – op Internationale Vrouwendag – zette ze ‘Woman’ online. “De frustratie zat zo diep dat ik het liedje enkele weken geleden tijdens de blok in amper vijf minuten tijd schreef”, aldus nog Aurélie, die in de muziekwereld met de artiestennaam Ellie Fey door het leven gaat. “Ik hoop dat vrouwen zich herkennen in de song en dat het hen moed geeft. Je voelt je als vrouw machteloos wanneer je voor de zoveelste keer nageroepen wordt.”

Op de vraag hoe de problematiek rond seksuele intimidatie op straat aangepakt moet worden, moet ook Aurélie Boffé het antwoord schuldig blijven. “Je kan onmogelijk politie inschakelen om mannen die vrouwen lastig vallen te betrappen”, beseft de singer-songwriter. “Het heeft allemaal met opvoeding, waarden en respect te maken. Wie vrouwen op zo’n manier behandelt, heeft geen respect. Ik hoop de problematiek rond seksuele intimidatie met ‘Woman’ opnieuw onder de aandacht te brengen en ben benieuwd of dit mee voor een oplossing kan zorgen.”

Videoclip

‘Woman’ is vanaf nu te koop op iTunes en zal binnenkort ook op Spotify te beluisteren zijn. Op YouTube is de videoclip van de song te zien. Die werd vorige week zaterdag inderhaast opgenomen in cultuurcentrum Den Blank in Overijse, zodat de singer-songwriter haar liedje op Internationale Vrouwendag kon lanceren.