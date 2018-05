Versmallingen en fietssuggestiestroken voor veiliger verkeer 04 mei 2018

In de Poelweg, de Rameistraat en de Bergstraat in Maleizen werden zopas fietssuggestiestroken en wegversmallingen aangebracht. Daarmee wil de gemeente de verbinding tussen Maleizen en Tombeek verkeersveiliger maken. Het gaat evenwel nog om een proefopstelling.





De verbinding tussen de twee deelgemeenten kent veel sluipverkeer langs de Poelweg, de Rameistraat en de Bergstraat. "Op piekmomenten passeren er 700 tot 1.000 wagens door Maleizen en de dorpskern van Tombeek", weet schepen van Mobiliteit Sven Willekens (Open Vld). "Heel wat automobilisten nemen het bovendien niet zo nauw met de snelheidsregels. Daarom moeten we de straten er verkeersveiliger maken."





De gemeente bracht inmiddels wegversmallingen en fietssuggestiestroken aan.





Sluipverkeer

"Zo willen we niet alleen voor meer veiligheid in het verkeer zorgen, maar ook het sluipverkeer in de regio ontmoedigen en drastisch verminderen", aldus nog Willekens. Tot november blijft de proefopstelling behouden. Nadien volgt een evaluatie. (RDK)