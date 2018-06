Verfverdunner geloosd in IJse 28 juni 2018

De brandweer moest maandagnamiddag uitrukken naar de IJse, omdat daar iemand verfverdunner in het water geloosd had. De hoeveelheid viel moeilijk te bepalen door de snelle stroming van de rivier. De brandweer heeft het goedje er in de mate van het mogelijke uitgehaald. Er werd alleszins geen vissterfte vastgesteld, al was er wel heel wat geurhinder. De dader is nog niet gekend. (VDBS/RDK)