Veiliger verkeer in Witherendreef door proefopstelling 07 augustus 2018

02u31 0

In de Witherendreef in Jezus-Eik lanceert het schepencollege van Overijse op maandag 20 augustus een proefopstelling om de verkeerssituatie in de schoolomgeving veiliger te maken. Daarnaast wil men de hoeveelheid sluipverkeer terugdringen en meer ruimte creëren voor de fietsers.





Concreet wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Witherendreef tussen de Irma Vandermottenlaan en de Rozenlaan. Er zal alleen in de richting van de Marnixwijk gereden mogen worden. Fietsers mogen wel nog in beide richtingen rijden. Voorts zal men in het deel waarin eenrichtingsverkeer geldt alleen mogen parkeren in de nieuwe parkeervakken aan de kant die het dichtst bij de Brusselsesteenweg ligt. Op alle zijstraten van de Witherendreef worden voorrangsdriehoeken op de weg aangebracht zodat fietsers voorrang hebben. Van de Eeuwstraat tot aan de Schransdreef wordt een fietsstraat ingericht. De maximumsnelheid is er 30 kilometer per uur en fietsers mogen niet ingehaald worden. In de Reebokweg komt dan weer een fietssuggestiestrook in beide richtingen. Op de parking van GC Den Bosuil wordt een zoen- en zoefzone ingericht en van de Eeuwstraat tot aan de ingang van die parking komt een parkeerverbod. De proefopstelling blijft behouden tot aan het begin van de herfstvakantie en zal nadien geëvalueerd worden. (RDK)