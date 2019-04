Vanaf mei kan je online afspraak maken voor niet-dringende klacht of aangifte bij politie Robby Dierickx

11u29 2 Overijse Politiezone Druivenstreek start volgende maand met een online afsprakenbeheer voor niet-dringende klachten of aangiftes van de inwoners van Hoeilaart en Overijse. Die manier van werken moet de lange wachttijden en het heen- en weergeloop om de juiste documenten mee te brengen wegwerken.

Volgens de politiezone biedt het werken op afspraak tal van voordelen. Zo moet de dienstverlening beter en sneller verlopen, krijgen de inwoners van Hoeilaart en Overijse bij het maken van hun afspraak meteen informatie over de documenten die ze moeten meebrengen, zijn er geen lange wachttijden en kan iedereen zelf bepalen op welk tijdstip hij of zij geholpen wenst te worden.

Een afspraak in het hoofdcommissariaat in Overijse of in het wijkcommissariaat in Hoeilaart kan via de website van politiezone Druivenstreek gemaakt worden. Wie niet op internet kan, kan de politie op weekdagen tussen 8 en 20 uur telefonisch bereiken op 02/769.69.30.

Via een digitaal loket kan men behalve het maken van een afspraak ook enkele andere zaken online afhandelen: de aangifte van kleine misdrijven, het aanvragen van vakantietoezicht of het aanmelden van alarm- en camerasystemen. Wie in nood is, moet wel nog steeds het noodnummer 101 bellen.