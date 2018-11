Tweede quiz Kzegamoda voltreffer RDK

19 november 2018

Een volle zaal in Ter IJse in Overijse afgelopen zaterdag voor de tweede quiz van de vereniging Kzegamoda. Het team Tombeek en Eizer ging met de eer lopen van ‘beste plat vlomse proche van Uiveres. Zij volgen ’t Center op, het team dat de quiz vorig jaar won. De organisatie mocht tevreden terugblikken op de tweede editie en denkt al na over de derde quiz.