Twee woningen branden uit: bewoners hebben niets meer 27 april 2018

02u29 0 Overijse Twee woningen in de Hengstenberg zijn gisterochtend om 9.30 uur volledig vernield geraakt bij een brand. Er vielen geen gewonden, maar de bewoners zijn heel hun hebben en houden kwijt.

"Het vuur was moeilijk te bedwingen", zegt kapitein Wieland Verboomen van de brandweer van Overijse. "De vlammen sloegen al snel over naar de aangrenzende woning. De twee huizen vielen niet meer te redden en zijn onbewoonbaar verklaard. Momenteel is het raden naar de oorzaak van de brand." De brandweer moest een bewoner evacueren, maar niemand geraakte gewond. "We hebben ook een kat uit het huis gered. Het dier had alleen wat zuurstof nodig", aldus Verboomen.





Danny De Greef kon alleen maar met lede ogen toekijken hoe zijn huis uitbrandde. "Ik was op mijn werk toen ik een telefoontje kreeg. Vervolgens zag ik hoe de brandweer met man en macht de brand probeerde te bedwingen. Maar het mocht niet baten, ik ben alles kwijt. Het enige wat ik nog heb is hetgene wat ik nu aanheb. Voor de rest zijn al mijn spullen weg, zelfs de kleertjes en speeltjes van mijn vijfjarige dochter."





Ondanks dat er geen slachtoffers vielen, zijn de brandweerlieden misnoegd over het feit dat ze vijf minuten moesten wachten voor ze konden vertrekken. Door een nieuwe wet mogen brandweerwagens immers pas uitrijden als ze door zes brandweermannen bemand zijn. "Een oplossing is in de maak", zegt burgemeester Inge Lenseclaes. "Het personeelsplan is goedgekeurd. Tegen eind 2018 worden er acht extra brandweerlieden aangeworven."





(VDBS/RDK)