Twee maand lang gratis advies over energiezuinig renoveren RDK

22 februari 2019

10u23 0 Overijse De inwoners van Overijse kunnen vanaf 4 maart twee maand lang gratis advies krijgen over energiezuinig renoveren. De Klimaatmobiel van 3Wplus en het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant houdt namelijk op drie plaatsen in de gemeente halt.

In die Klimaatmobiel kunnen inwoners gratis informatie inwinnen over renoveren, energie besparen en duurzaam wonen. Voor 40 euro kan men eveneens een energieaudit van de woning aanvragen. Tijdens zo’n audit wordt nagegaan waar er energie – en dus ook geld – verloren gaat. Nadien wordt een rapport opgesteld met een overzicht van mogelijke maatregelen, de kostprijs en de terugverdientijd. Een deskundige begeleidt je bovendien bij de eigenlijke renovatie, en geeft daarnaast meer informatie over de premies en subsidies die je kan krijgen.

De Klimaatmobiel staat van 4 tot 22 maart op het Begijnhofplein recht tegenover het administratief centrum De Vuurmolen in het centrum van Overijse en verhuist van 25 maart tot 12 april naar de parking van gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik. Nadien houdt de mobiel halt op de parking van kleuterschool Lotharingenkruis in Maleizen. De klimaatmobiel is elke maandag van 17 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 17 uur en vrijdag van 9 tot 12 uur open.