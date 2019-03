Te koop: oude machines en voertuigen van gemeente Robby Dierickx

07 maart 2019

08u33 0 Overijse Veertien machines en voertuigen van de gemeente Overijse zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar. Het gemeentebestuur verkoopt de voertuigen en machines omdat ze buiten gebruik werden gesteld. De verkoop vindt plaats op 25 maart.

Enkele lichte vrachtwagens, een bestelwagen en een aantal landbouwmachines: de gemeente Overijse zet in totaal veertien voertuigen en machines te koop. Wie geïnteresseerd is, kan alle koopwaar op dinsdag 19 maart van 8 tot 10 uur, woensdag 20 maart van 14 tot 16 uur en donderdag 21 maart van 10 tot 12 uur bezichtigen in de Kerkeweg 111, naast de ingang van het recyclagepark. Bieden kan tot maandag 25 maart 14 uur via het inschrijvingsformulier op de website van de gemeente. De hele procedure voor de verkoop staat op diezelfde webstek.

De ingezonden biedingen worden op maandag 25 maart om 14 uur geopend in gesloten zitting. De voertuigen, machines en dergelijke worden elk toegewezen aan de hoogste bieder. Deze hoogste bieders worden achteraf per brief op de hoogte gebracht. Een gedetailleerd overzicht van de veertien voertuigen en machines staat op www.overijse.be/verkoop.