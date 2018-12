Strijd van 24 jaar om moordenaar zus voor rechter te krijgen Martine (69) voerde eigen onderzoek en ging onder meer naar Rwanda Robby Dierickx

17 december 2018

17u21 1 Overijse 24 jaar heeft ze ervoor gestreden om de moordenaar van haar zus uit Overijse voor de rechter te krijgen en daar is Martine Beckers (69) nu eindelijk in geslaagd. Claire Beckers werd samen met haar man en hun dochter vermoord tijdens de genocide van Rwanda in 1994. De moordenaar moet nu toch voor assisen verschijnen. “Dit voelt aan als een zege, al krijg ik mijn zus hierdoor uiteraard niet terug”, aldus Martine.

Even 24 jaar terug in de tijd: de toen 47-jarige Claire Beckers, die samen met haar Rwandese man Isaïe Bucyana en haar dochter Kathia (18) al een tijdje in Rwanda woont, worden tijdens de genocide in april 1994 om het leven gebracht. Ook tien Belgische para’s en tien andere burgers met Belgische roots worden er vermoord. “Mijn zus, die eerst met haar gezin in Overijse woonde maar nadien naar Kigali verhuisde, had een dag voordien nochtans aan de alarmbel getrokken, want ze had al bezoek gekregen van een rebellengroep”, vertelt Martine Beckers. “Zij sloegen de inboedel van hun woning kort en klein. Omdat ze zich niet veilig voelden, riepen ze de hulp in van de Belgische ambassade en de VN-troepen. Maar die hulp kregen ze niet. Op de dag van hun overlijden probeerden ze nog met de wagen naar de VN-troepen wat verderop in de straat te vluchten, maar daar zijn ze nooit geraakt…”

De dag erop kreeg Martine via een vriend te horen wat haar zus overkomen was. “In juli 1994 diende ik bij de politie een klacht tegen onbekenden in en in september trok ik– samen met de andere dochter van mijn zus – naar Rwanda in de hoop daar meer te weten te komen over de dood van Claire.”

Fabien Neretse

Via enkele buren vernam Martine dat haar zus vermoord werd door de troepen van Fabien Neretse, een hoge functionaris in het regime van voormalig dictator Juvénal Habyarimana. “Ook de andere informatie die ik er kreeg, gaf ik door aan de politie en de onderzoeksrechters. Via-via wist ik dat Fabien Neretse onder de naam van zijn vader in het Zuid-Franse Angoulême woonde. Het is daar waar de politie hem in 2011 oppakte. Hij zat hier uiteindelijk een tijdje in de cel en werd nadien onder voorwaarden vrijgelaten. Ondertussen woont hij opnieuw in Frankrijk.”

Maar de man zal zich binnenkort toch voor het Brusselse hof van assisen moeten verantwoorden, samen met minstens twee andere Rwandese moordenaars. “Ik ben er zeker van dat mijn zoektocht een belangrijke rol in dit dossier gespeeld heeft”, aldus nog Martine Beckers. “Ook al ging het onderzoek vrij traag, de politie en justitie hebben goed werk geleverd. Dat de moordenaar van mijn zus nu toch voor de rechter komt te staan, voelt aan als een overwinning. Al besef ik dat ik mijn zus hier uiteraard niet door terug zal zien. Maar gerechtigheid zal toch geschieden.”