Sterretjestuin herdenkt ongeboren kindjes 28 mei 2018

Op begraafplaats Hagaard is gisteren de Sterretjestuin ingehuldigd. Het is een serene plek voor kindjes die levensloos ter wereld komen.





"Baby's die tijdens de zwangerschap overlijden, krijgen een eigen plaats op de centrale begraafplaats Den Hagaard. In de Sterretjestuin krijgt elke levenloos geboren kindje een eigen plek, aangeduid met een sterretje waarop de ouders een naam, datum of persoonlijke boodschap schrijven", zegt burgemeester Lenseclaes. "In het midden van de Sterretjestuin komt een bronzen beeld. Dat werd ontworpen door kunstenaar Stefan Hemeleers en werd onthuld tijdens de inhuldiging van de Sterretjestuin."





De opening van de Sterretjestuin vond plaats tijdens de week van de Begraafplaatsen. (VDBS)