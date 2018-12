Stationsstraat in de ban van Wintermagie RDK

13 december 2018

09u12 0 Overijse De Stationsstraat in Overijse is nu zondag het decor van Wintermagie, de jaarlijkse culinaire kerstmarkt. Tussen 12 en 20 uur wordt de straat ondergedompeld in een stevige portie kerstsfeer met muzikale intermezzo’s.

Wintermagie is dit jaar aan haar derde editie toe. De deelnemende handelaars en verenigingen bieden in meer dan 25 kraampjes allerlei lekkere hapjes, drankjes en unieke geschenken aan. Elk kraampje staat bovendien helemaal in het teken van een land, streek of regio. Portugal, Oostenrijk, Thailand, Tanzania, Rusland: ze passeren allemaal de revue. Tijdens Wintermagie zetten ook de handelaars in Overijse hun deuren open. Het ideale moment dus om kerstcadeaus te kopen.

De organisatie van de kerstmarkt ligt in de handen van de gemeente, de Cultuurraad, de Raad voor Lokale Economie, de handelaars en De Kerselaar.