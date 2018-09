Sproeikar kantelt: 1.700 liter pesticide in riolering 03 september 2018

02u28 0 Overijse In de Bergstraat in Tombeek is zaterdagavond een sproeikar gekanteld die aan een tractor hing. De volledige inhoud van de tank - goed voor 1.700 liter weliswaar sterk verdund pesticide - liep daarbij in de riolering. Een aantal bewoners werd even geëvacueerd uit voorzorg.

Het incident deed zich voor om 19.10 uur. "Toen we ter plaatse kwamen was de volledige inhoud van de tank in de riolering gelopen", zegt een brandweerwoordvoerder. Ook de politie van de zone Druivenstreek en waterzuiveraar Aquafin kwamen ter plaatse. Er werd ook een perimeter ingesteld. "We hebben overlegd met de mensen van Aquafin en uiteindelijk is beslist om het waterzuiveringsstation niet stil te leggen. We gaan er vanuit dat de verdunning door het enorme volume voldoende zal zijn om het pesticide te neutraliseren."





"Er is geen probleem voor onze installaties", bevestigt Sabine Schellens van Aquafin. "Er zijn stalen genomen maar alles is normaal. Uiteraard wordt dit nog verder opgevolgd in onze installaties."





Een aantal woningen in de Bergstraat werden zowat een uur lang uit voorzorg geëvacueerd. "We hebben metingen uitgevoerd om te zien of er geen giftige dampen naar binnen waren gedrongen via de riolering, maar er was geen gevaar." De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk. Mogelijk kwam de tractor, die zelf niet kantelde, te snel uit de bocht van de Lanestraat. Een deel van een omheining en een voortuintje raakten ook beschadigd. Niemand raakte gewond.





(DBS)