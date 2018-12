Sportraad zoekt nieuwe leden Robby Dierickx

28 december 2018

09u42 0 Overijse Nu de nieuwe legislatuur voor de deur staat, moet ook de sportraad van Overijse op zoek naar nieuwe leden. Zij zetten zich in om het gemeentelijk beleid, de lichamelijke opvoeding en de sportieve vrijetijdsbesteding te bevorderen.

Nieuw is dat ook privéorganisaties, fitnesscentra, leerkrachten lichamelijke opvoeding, fietsers en andere (sportieve) burgers lid kunnen worden van de vernieuwde sportraad. Het is dus niet langer noodzakelijk om verbonden te zijn aan een sportvereniging. De sportraad kan advies geven over onder meer de aankoop van gemeentelijk sportmateriaal, verbeterpunten voor de sportinfrastructuur, de sportjaarkalender of het plannen van evenementen. Ook de toekomst van het sportbeleid komt aan bod.

Ook nieuw is dat leden van de sportraad niet langer automatisch van bepaalde voordelen zullen kunnen genieten. Zo moeten verenigingen voortaan voldoen aan het gemeentelijk erkenningsreglement willen ze goedkoper gebruik kunnen maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur, gratis vergaderruimten en financiële ondersteuning voor de aankoop van bekers en trofeeën.

Iedereen kan zich tot eind januari kandidaat stellen om lid te worden van de sportraad door te mailen naar sportdienst@sporeo.be.

