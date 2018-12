Soep voor het goede doel RDK

04 december 2018

Op donderdag 6 december strijkt de actie Soep op de Stoep neer in de Markthal in Overijse. Tijdens de markt kan iedereen tussen 8 en 12 uur een kom soep kopen voor het goede doel. De opbrengsten van de soepverkoop gaan naar de vzw Welzijnszorg. Die organisatie probeert armoede te bestrijden in ons land. Eén op de zeven Belgen leeft nog steeds onder de armoedegrens. Met de actie Soep op de Stoep kan iedereen een vrije bijdrage leveren in ruil voor een kom soep.