Slagershulp dealt cannabis 24 mei 2018

Een 21-jarige man uit Overijse is veroordeeld tot een werkstraf van 220 uur voor het bezit en verhandelen van cannabis. Bij het telefonieonderzoek naar een andere dealer uit de streek kwam de man begin 2017 in het vizier van de speurders. Ook via andere kanalen kregen de speurders de bevestiging dat de man cannabis thuis bewaarde en drugs verhandelde vanuit zijn wagen. Hierop werd in april van vorig jaar een huiszoeking gedaan waarbij zeven gsm's, drie simkaarten, twee precisieweegschalen en 22 gram cannabis werden aangetroffen. "Hij depanneerde enkel kennissen of kennissen van kennissen. Dit is niet dé grote dealer", aldus de verdediging. De rechter ging hierin mee en gaf hem 'maar' een werkstraf. (WHW)